В Екатеринбурге до 10 октября закроют движение по Красноуральской

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Красноуральской. Ограничения продлятся с 28 августа по 10 октября.
В указанный период автолюбители не смогут проехать от Крауля до Ключевской, сообщает пресс-служба мэрии. Перекрытие связано с ремонта тепломагистрали.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улицам Заводская и Токарей.
По окончании работ энергетики восстановят элементы благоустройства.
Добавим, ранее в уральской столице продлили перекрытие улицы Степана Разина.
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