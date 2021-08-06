В Екатеринбурге до 10 октября закроют движение по Красноуральской

Водителям придёт объезжать закрытый участок до 10 октября. Фото Нина Георгиева.

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Красноуральской. Ограничения продлятся с 28 августа по 10 октября.

В указанный период автолюбители не смогут проехать от Крауля до Ключевской, сообщает пресс-служба мэрии. Перекрытие связано с ремонта тепломагистрали.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улицам Заводская и Токарей.

По окончании работ энергетики восстановят элементы благоустройства.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Добавим, ранее в уральской столице продлили перекрытие улицы Степана Разина.

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