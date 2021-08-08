В Екатеринбурге дважды перекроют трамвайное движение на улице Донской

Гортранс дважды перекроет трамвайные пути на улице Донской от Энтузиастов до Баумана. Ремонт проведут в конце августа и начале сентября.
Чтобы это не доставляло неудобство жителям, работы пройдёт по выходным в два этапа. Движение по улице Донской до станции "Эльмаш" ограничат в обе стороны. Ограничения коснуться и трамваев №7, №14, №16, и № 17.
Участок улицы перекроют:
- с 23:30 27 августа до 05:00 30 августа,
- 23:30 3 сентября до 05:00 6 сентября.
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