В Екатеринбурге дважды перекроют трамвайное движение на улице Донской

Трамваи перестанут ходить в конце августа и в начале сентября. Фото: Павел Ворожцов

Гортранс дважды перекроет трамвайные пути на улице Донской от Энтузиастов до Баумана. Ремонт проведут в конце августа и начале сентября.

Чтобы это не доставляло неудобство жителям, работы пройдёт по выходным в два этапа. Движение по улице Донской до станции "Эльмаш" ограничат в обе стороны. Ограничения коснуться и трамваев №7, №14, №16, и № 17.

Участок улицы перекроют:

с 23:30 27 августа до 05:00 30 августа,

23:30 3 сентября до 05:00 6 сентября.

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