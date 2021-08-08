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Общество / Авто и транспорт
8 августа 2021, 14:29

В Екатеринбурге дважды перекроют трамвайное движение на улице Донской

трамвай

Трамваи перестанут ходить в конце августа и в начале сентября. Фото: Павел Ворожцов

Гортранс дважды перекроет трамвайные пути на улице Донской от Энтузиастов до Баумана. Ремонт проведут в конце  августа и начале сентября.

Чтобы это не доставляло неудобство жителям, работы пройдёт по выходным в два этапа. Движение по улице Донской до станции "Эльмаш" ограничат в обе стороны. Ограничения коснуться и трамваев  №7, №14, №16, и № 17.

Участок улицы перекроют: 

  • с 23:30 27 августа до 05:00 30 августа,
  • 23:30 3 сентября до 05:00 6 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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