В Екатеринбурге планируют продлить автобусный маршрут №01 и снизить стоимость проезда

Сейчас стоимость проезда в автобусе №01 составляет 100 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Транспортный комитет администрации Екатеринбурга планирует изменить автобусный маршрут №01 "Железнодорожный вокзал - аэропорт Кольцово". В частности, специалисты мэрии хотят продлить маршрут и снизить цену на билет.

Сейчас стоимость проезда в автобусе №01 составляет 100 рублей, так как на маршруте действует нерегулируемый тариф, то есть, перевозчик сам устанавливает цену. Транспортный комитет обсуждает возможность снижения цены до стандартных 28 рублей.

Кроме того, планируется увеличить протяжённость маршрута. Как сообщили "ОГ" в пресс-службе мэрии, движение автобусов хотят продлить до посёлка Кольцово с конечной остановкой в районе выезда на Арамильский тракт.

В мэрии также уточнили, что обозначенные изменения не планируют вводить в 2021 году.