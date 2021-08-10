Прямой рейс Екатеринбург – Будапешт запустят в сентябре

На данный момент в Венгрию допускаются пассажиры, которые имеют сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании. Фото: Евгения Скачкова.

«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Екатеринбурга в Будапешт. Отправиться в столицу Венгрии можно с 5 сентября.

Перелёты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Перевозить пассажиров планируется на лайнерах Airbus A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес.

По данным сайта аэропорта Кольцово, полёты в Будапешт не выполняются.

На данный момент в Венгрию допускаются пассажиры, которые имеют сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании. Кстати, российская вакцина «Спутник V» одобрена Венгрией.

Ранее о своём намерении открыть авиасообщение между Будапештом и Екатеринбургом заявила венгерская авиакомпания Wizzair. Речь об этом шла в рамках выставки "ИННОПРОМ-2021".

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