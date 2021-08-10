Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 августа 2021, 12:40

В Екатеринбурге усовершенствовали систему начисления штрафов за неоплату парковки

Паркомат, автомобиль и гаишник

Сейчас штраф за неуплату парковки будет составлять 1000 рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге теперь за неоплаченную парковку будут наказывать чаще. Власти города изменили законы и доработали систему назначения штрафов.

Платные парковки организованы в Екатеринбурге с 2014 года. И штрафы за неуплату стоянки действуют с того же времени. Но выписывают их редко из-за несовершенства системы. Попытки увеличить число водителей, которых привлекают за нарушение, принимаются регулярно. В 2018 году изменился федеральный закон "О полиции". Тогда сотрудникам ГИБДД разрешили собирать и передавать мэрии данные о нарушителях. На основе этой информации администрация города выписывала штраф.

Сейчас вступили в силу новые изменения в областной закон №52. Теперь штрафы будут взимать напрямую ГИБДД. 

 "Сейчас изменения в закон позволили взимать их с помощью ГИБДД. То есть, как и штрафы на нарушения ПДД, они будут приходить по почте. Сумма штрафа 1000 рублей. Первые штрафы придут уже в августе", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе горадминистрации.

В сентябре 2021 года система заработает в полную силу. Также планируется установка купольных камер, которые будут фиксировать и передавать данные о госномерах автомобилей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.08.2021, 14:42 / Общество
Стоимость проезда в трамваях Екатеринбурга вырастет после передачи части "Гортранса" в концессию
10.08.2021, 14:30 / Общество
16-летний свердловчанин спас троих детей из горящего дома
10.08.2021, 14:10 / Общество
В Екатеринбурге отремонтируют корпус УрФУ на Ленина
10.08.2021, 13:57 / Общество
Оперативники задержали экс-главу правительства и министра туризма Северной Осетии
10.08.2021, 13:23 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 518 случаев коронавируса