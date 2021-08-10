В Екатеринбурге усовершенствовали систему начисления штрафов за неоплату парковки

Сейчас штраф за неуплату парковки будет составлять 1000 рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге теперь за неоплаченную парковку будут наказывать чаще. Власти города изменили законы и доработали систему назначения штрафов.

Платные парковки организованы в Екатеринбурге с 2014 года. И штрафы за неуплату стоянки действуют с того же времени. Но выписывают их редко из-за несовершенства системы. Попытки увеличить число водителей, которых привлекают за нарушение, принимаются регулярно. В 2018 году изменился федеральный закон "О полиции". Тогда сотрудникам ГИБДД разрешили собирать и передавать мэрии данные о нарушителях. На основе этой информации администрация города выписывала штраф.

Сейчас вступили в силу новые изменения в областной закон №52. Теперь штрафы будут взимать напрямую ГИБДД.

"Сейчас изменения в закон позволили взимать их с помощью ГИБДД. То есть, как и штрафы на нарушения ПДД, они будут приходить по почте. Сумма штрафа 1000 рублей. Первые штрафы придут уже в августе", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе горадминистрации.

В сентябре 2021 года система заработает в полную силу. Также планируется установка купольных камер, которые будут фиксировать и передавать данные о госномерах автомобилей.