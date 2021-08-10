Стоимость проезда в трамваях Екатеринбурга вырастет после передачи части "Гортранса" в концессию

Передача трамваев и троллейбусов Екатеринбурга в руки частников обсуждается ещё с 2018 года. Фото: Павел Ворожцов.

Начальник екатеринбургского департамента экономики Алексей Прядеин в ходе 57-го заседания гордумы рассказал о правках в положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества. Он заявил, что частичная передача ЕМУП "Гортранс" в концессию скажется на стоимости проезда в трамваях.

Вопрос об изменении стоимости проезда на действующих трамвайных линиях после передачи части "Гортранса" в концессию задал депутат гордумы Виктор Сомиков.

"Это [тарифы] подлежит изменению. В той концессионной инициативе, которая была подана, отдельно вопрос тарификации не обсуждался, но, естественно, повышение тарифов для выполнения всех капитальных затрат, для возврата средств инвесторам, будет необходимо", - ответил Алексей Прядеин.

Он добавил, что это вопрос обсуждения с концессионерами и с региональной энергетической комиссией.

Передача трамваев и троллейбусов Екатеринбурга в руки частников обсуждается ещё с 2018 года. В декабре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2021 году электротранспорт уральской столицы будет передан в концессию. При этом глава уральской столицы Алексей Орлов отметил, что стоимость проезда в общественном транспорте не поднимется в текущем году.

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