Скоростная автомагистраль свяжет Средний Урал с Омском и Новосибирском

Скоростная автодорога существенно сократит время в пути из одного региона в другой Фото: Павел Ворожцов

Скоростную автомобильную магистраль Москва – Казань – Екатеринбург, которая пройдёт по территории нашего региона, планируют продлить до Омска и Новосибирска. Об этом полпред Президента в УрФО заявил на пресс-конференции в Ханты-Мансийске, подчеркнув, что дополнительный участок поможет решить вопросы безопасности и даст для регионов дополнительные возможности.

– Если мы получим комфортное передвижение (из центральной России) до Тюмени и Екатеринбурга, то это два коридора, через которые потом идёт выход на Югру. Там, значит, Тобольск и Уват и – пошли на север, – заявил полпред.

Как ранее писала «Облгазета», до уральской столицы дорогу планируют дотянуть к 2024 году. А сдать могут уже в 2025-м. Разработать проектную документацию на капремонт участков дороги, входящих в маршрут от Екатеринбурга до Казани, должны в III квартале текущего года, после чего будет проходить отбор подрядчиков.