В Екатеринбурге ремонт улицы Викулова завершили в срок

Ремонт дороги был под угрозой из-за смены подрядчика. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился ремонт участка дороги по улице Викулова. Несмотря на смену подрядчика, работы сдали в срок.

На участке от ул. Татищева до ул. Крайля, протяжённостью 560 м, обновили асфальт на проезжей части и тротуаре. Всего заменили около 13 тыс. кв. м. покрытия.

Напомним, на этом участке дороги сроки сдачи объекта вовремя были под угрозой срыва, так как подрядчик не выполнял свои обязательства, в последствии чего администрация города разорвала с ним контракт. Участок улицы остался без асфальта, которые уже успели снять рабочие, и без ремонтной бригады.

Спустя непродолжительное время был найден новый подрядчик, который приступил к работам 27 июля. Команда беспокоилась, что сможет закончить ремонт только к 1 октября, но им удалось закончить в срок.

Ремонт дороги проходил в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги". В текущем году в Екатеринбурге был запланирован ремонт 45 участков автомобильных дорог, площадью 562,5 тысячи квадратных метров и протяжённостью 42,3 километра. Из этого числа несколько объектов уже сдали.