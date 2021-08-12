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Общество / Авто и транспорт
12 августа 2021, 15:13

В Ревде изменилась схема движения восьми автобусов

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Изменения коснутся автобусов №2, 2/9, 3, 4, 5, 7, 8, 103. Фото: Галина Соловьёва.

С сегодняшнего дня в Ревде закрыто движение всех видов транспорта по ул. Максима Горького. Речь идёт об участке в районе перекрёстка с ул. Карла Либкнехта.

Ограничения связаны с переустройством коммуникаций на проезжей части. Они продлятся до 17 августа, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Движение автобусов на указанный период будет изменено по маршрутам:

  • №2, 2/9, 3, 4, 5, 8, 103 - Автостанция - ул. Российская - ул. Спортивная - ул. К.Либкнехта - далее по маршруту;
  • № 7 - Автостанция - ул. Российская - Спортивная - ул. 9 Мая - ул. Достоевского - далее по маршруту.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в центре Екатеринбурга изменится схема движения трамваев и автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта.

Областная газета Свердловской области

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