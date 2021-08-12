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Общество / Авто и транспорт
12 августа 2021, 16:47

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган вновь ограничат движение

реверсивное движение

На участке трассы Р-354 будет организовано реверсивное движение. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня вечером на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение. Это связано с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде вблизи посёлка Марамзино.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", движение транспорта будет затруднено в период с 22:00 12 августа до 03:00 13 августа. В это время будет введено реверсивное движение, машинами придётся проезжать в одностороннем порядке.

"Каменск-Уральская дистанция пути будет проводить аварийные работы на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы, рядом с посёлком Марамзино", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать ПДД. Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8 (800) 200-63-06.

Напомним, аналогичные ограничения действовали на указанном участке в начале августа.

Добавим, с 6:00 13 августа по 23:59 16 августа строители закроют движение на трассе Екатеринбург - Тюмень. Водители смогут объехать ремонтируемый участок либо через Камышлов, либо через село Обуховское. Движение из Сухого Лога в сторону Екатеринбурга будет открыто, а при движении в сторону Тюмени перекрытие можно будет объехать по автодороге Сухой Лог - Камышлов.

Областная газета Свердловской области

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