Более 450 камер перестали фиксировать нарушения ПДД на свердловских дорогах

Пока камеры находятся в тестовом режиме, на них тестируют новые программы, методы работы. Фото: Алексей Кунилов.

На дорогах Свердловской области перестали полноценно работать более 150 комплексов фотовидеофиксации ПДД. В их состав входят свыше 450 видеокамер.

Комплексы, работой которых управляет "УГМК-Телеком", сейчас находятся в тестовом режиме. Это связано с тем, что у компании закончился контракт с ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог". Сотрудничество может быть возобновлено исключительно через проведение официальных торгов в соответствии с 44-ФЗ, уточнили "Областной газете" в организации.

"В настоящее время комплексы функционируют, но поскольку закончился контракт, они работают в режиме тестирования и поддержания работоспособности. В рамках этих тестовых работ мы имеем возможность повысить эффективность комплексов фотовидеофиксации, протестировать новые программы, методы работы, испытать новое оборудование", - заявили изданию.

В "Управлении автомобильных дорог" и УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировать данную информацию оперативно не смогли.