Конкурс на проектирование участка трассы Казань – Екатеринбург отменили

Проект планировалось разработать для участка трассы Казань – Екатеринбург (Дюртюли – Ачит). Фото: Алексей Кунилов.

Госкомпания «Автодор» отменила закупку на разработку проекта планировки участка трассы Казань – Екатеринбург. За работы планировалось отдать 883 млн 775 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Информация об отмене закупки появилась на сайте госзакупок.

"Проведение закупки отменено извещением об отказе от проведения закупки", - говорится в сообщении.

Ранее "Областная газета" писала, что госкомпания ищет подрядчика, который должен разработать проект планировки трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит. Сообщалось, что дорога пройдёт через сельские поселения, муниципальные районы и городские округа трёх регионов – Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. О предварительном маршруте мы также рассказывали. Ориентировочная протяжённость – 274 километра.

Также известно, что стоимость самой трассы Казань – Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей. Часть денег – 232,9 миллиарда – пойдёт на строительство и ремонт бесплатных участков. Подробнее об этом читайте тут.

Читайте также:

Скоростная автомагистраль свяжет Средний Урал с Омском и Новосибирском.