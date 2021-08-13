Участок трассы Екатеринбург - Тюмень закрыли до вторника

Объезд перекрытия организован по второстепенной дороге через село Обуховское. Фото: Алексей Кунилов.

В пятницу, 13 августа, дорожники закрыли участок трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень с км 127+460 по км 133+000 в связи с проведением ремонтных работ. Проезд по участку откроют только во вторник, 17 августа.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", закрытие дороги связано с ремонтом мостов через реки Мостовка и Пышма. Участок откроют в 23:59 16 августа.

Объезд перекрытия организован по второстепенной дороге через село Обуховское.

Уральских автомобилистов призывают заранее планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Как сообщала "Областная газета" ранее, в период с 21 июля по 16 августа для ремонта мостов указанный участок перекрывали уже три раза.