Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею с 27 августа

С 27 августа также решено увеличить количество регулярных рейсов в Египет, Венгрию, Кипр. Фото: Евгения Скачкова.

Россия возобновит полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Это произойдёт с 27 августа.

Ограничения будут сняты для регулярных и чартерных рейсов. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Кроме того, с 27 августа решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе:

в Венгрию (по маршрутам Москва – Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю, а также в столицу Венгрии из Сочи, Казани, Жуковского, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, а также Екатеринбурга – с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

(по маршрутам Москва – Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю, а также в столицу Венгрии из Сочи, Казани, Жуковского, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, а также Екатеринбурга – с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте); в Египет (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

(по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте); в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте);

(по маршрутам Москва – Ларнака с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте); в Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с 3 до 7 рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Иркутска, Грозного и Екатеринбурга в Бишкек с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

(по маршрутам Москва – Бишкек с 3 до 7 рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Иркутска, Грозного и Екатеринбурга в Бишкек с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте); в Таджикистан (по маршруту Москва – Душанбе с 2 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).

Вместе с тем ограничения по авиасообщению с Танзанией продлили до 2 сентября включительно, сообщает Правительство РФ.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение с курортами Египта.

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