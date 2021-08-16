В Свердловской области за выходные выявили 187 пьяных водителей

В Свердловской области на выходных прошёл рейд по выявлению водителей-правонарушителей. Инспекторы задержали 187 пьяных водителей.
Из 187 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, 17 человек уже ранее привлекались за аналогичное нарушение. На них составили материалы для возбуждения уголовных дел.
Так, например, в Нижней Туре был пойман 20-летний водитель. Он ехал по дороге, виляя из стороны в сторону. Требование инспекторов остановиться водитель не выполнил, а попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Он выезжал на встречную полосу и обочину.
Когда сотрудникам ГИБДД удалось остановить водителя, выяснилось, что в автомобиле были также его друзья - 20-летний парень и 18-летняя девушка. Все были пьяны. В салоне автомобиля обнаружены бутылки с алкоголем. Освидетельствование водителя подтвердило, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии, специальный прибор зафиксировал результат – 0,573 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас ему грозит штраф и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
Также сотрудники ГИБДД задержали 168 водителей, которые управляли машиной без прав. На них также составили протоколы.
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