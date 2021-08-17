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Общество / Авто и транспорт
17 августа 2021, 12:55

На ремонт моста через Исеть на трассе Р-354 выделено 113 млн рублей

ремонт дорог

Окончание ремонта запланировано до 15 октября 2022 года. Фото: Владимир Мартьянов.

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчика, который отремонтирует мост через реку Исеть. Место выполнения работ - 92+220 км трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.

За ремонт моста федеральное дорожное агентство готово заплатить 113 миллионов 653 тысячи рублей. Из них около 9,8 млн - за работы в 2021 году, остальная сумма - за 2022 год.

"Планируемые объёмы бюджетных ассигнований на 2021-2022 годы составляют 113 653 330 рублей 00 копеек, с учётом уплаты налогов, пошлин и других обязательных платежей", - говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.

Фото: документация

Старт работ запланирован сразу после заключения госконтракта. Окончание ремонта запланировано на 15 октября 2022 года.

Фото: документация

Заявки принимаются до 7 сентября.

Областная газета Свердловской области

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