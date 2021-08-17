В Свердловской области на фиксацию нарушений ПДД потратят полмиллиарда

Заявки принимаются до 30 августа. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области ищут подрядчика, который займётся мониторингом транспортных потоков на региональных дорогах с использованием комплексов фотовидеофиксации. Максимальная стоимость контракта составляет 499 миллионов 999 тысяч 995 рублей (областной бюджет).

Заказчиком выступает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, начало оказания услуги – не позднее 60 календарных дней после даты заключения контракта. Окончание оказания услуг – 11 января 2022 года.

Заявки принимаются до 30 августа.

Ниже публикуем перечень точек фиксации стационарных комплексов ТСАФ:

Фото: документация

Ранее "Областная газета" писала, что на дорогах Среднего Урала перестали полноценно работать более 150 комплексов фотовидеофиксации ПДД. В их состав входят свыше 450 видеокамер. Подробнее о причинах читайте тут.