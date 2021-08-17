Блюхеровский мост в Екатеринбурге открыли после 3,5 месяцев ремонта

Мост на улице Блюхера полностью закрыли для проезда транспорта 1 мая 2021 года. Фото: коллаж.

В Екатеринбурге завершён ремонт Блюхеровского моста, который длился 3,5 месяца. Реконструированный мост официально открыли губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга.

Об этом заявил глава региона на своей странице в Instagram.

"Мы с главой города Алексеем Орловым только что официально его [Блюхеровский мост] открыли. Уже завтра жители нескольких микрорайонов города не будут стоять в пробках по дороге в центр. После ремонта здесь появился пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефская", - пишет Евгений Куйвашев.

После завершения ремонта моста свердловские власти возьмутся за проектировку лифтов для маломобильных граждан и переход с Блюхеровского моста прямо в Шарташский парк.

Напомним, что мост на улице Блюхера полностью закрыли для проезда транспорта 1 мая 2021 года. Изначально мост планировали открыть 30 августа, однако в конце июля замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что транспортная артерия может быть открыта раньше срока.