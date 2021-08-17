Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 августа 2021, 19:12

Блюхеровский мост в Екатеринбурге открыли после 3,5 месяцев ремонта

Мост на Блюхера

Мост на улице Блюхера полностью закрыли для проезда транспорта 1 мая 2021 года. Фото: коллаж.

В Екатеринбурге завершён ремонт Блюхеровского моста, который длился 3,5 месяца. Реконструированный мост официально открыли губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга.

Об этом заявил глава региона на своей странице в Instagram.

"Мы с главой города Алексеем Орловым только что официально его [Блюхеровский мост] открыли. Уже завтра жители нескольких микрорайонов города не будут стоять в пробках по дороге в центр. После ремонта здесь появился пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефская", - пишет Евгений Куйвашев.

После завершения ремонта моста свердловские власти возьмутся за проектировку лифтов для маломобильных граждан и переход с Блюхеровского моста прямо в Шарташский парк.

Напомним, что мост на улице Блюхера полностью закрыли для проезда транспорта 1 мая 2021 года. Изначально мост планировали открыть 30 августа, однако в конце июля замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что транспортная артерия может быть открыта раньше срока.

Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Олег Таратухинподелился с "ОГ" мнением о том, что при проведении дорожных работ власти часто отодвигают заботу о водителях на второй план. Автоправозащитник отметил, что сократить сроки ремонта такой важной транспортной артерии, как Блюхеровский мост, можно было бы за счёт удлинения смен рабочих и увеличения их штата. Тогда движение транспорта по путепроводу можно было бы возобновить значительно раньше.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.08.2021, 19:44 / Общество
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по Профсоюзной
17.08.2021, 19:12 / Общество
Блюхеровский мост в Екатеринбурге открыли после 3,5 месяцев ремонта
17.08.2021, 18:47 / Общество
Владимир Путин поручил ограничить строительство жилья в зонах наводнений
17.08.2021, 18:07 / Общество
Изнуряющая жара продержится в Свердловской области до 22 августа
17.08.2021, 17:33 / Общество
В МЧС заявили об угрозе распространения лесного пожара на санаторий в Первоуральском ГО