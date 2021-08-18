Росавиация выдала допуски на рейсы из Екатеринбурга в шесть иностранных городов

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз, в список вошли шесть иностранных городов.
Авиакомпании получили допуски к полётам из Екатеринбурга по следующим направлениям:
- Азербайджан: Баку – «Аэрофлот» (частота полётов 7 раз в неделю);
- Белоруссия: Минск – «Аэрофлот» (7 р/н);
- Египет: Хургада – «Royal Flight» и «Nordwind Airlines» (по 7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н); Шарм-эш-Шейх – «Royal Flight» (7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н);
- Киргизия: Тамчи – «Аэрофлот» (7 р/н);
- Сербия: Белград – «Red Wings» (2 р/н).
Кроме того, выполнять исключительно грузоперевозки в Льеж (Бельгия) разрешено «Уральским авиалиниям» (2 р/н). С полным текстом приказа Росавиации можно ознакомиться здесь.
Ранее допуски на полёты в Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх), Каир и Хургаду получили «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и AZUR air. Однако выполнение рейсов невозможно без разрешения оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.