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Общество / Авто и транспорт
18 августа 2021, 09:58

Росавиация выдала допуски на рейсы из Екатеринбурга в шесть иностранных городов

самолёт "Уральских авиалиний"

Выполнять исключительно грузоперевозки в Льеж (Бельгия) разрешено «Уральским авиалиниям». Фото: Алексей Кунилов.

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз, в список вошли шесть иностранных городов.

Авиакомпании получили допуски к полётам из Екатеринбурга по следующим направлениям:

  • Азербайджан: Баку – «Аэрофлот» (частота полётов 7 раз в неделю);
  • Белоруссия: Минск – «Аэрофлот» (7 р/н);
  • Египет: Хургада – «Royal Flight» и «Nordwind Airlines» (по 7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н); Шарм-эш-Шейх – «Royal Flight» (7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н);
  • Киргизия: Тамчи – «Аэрофлот» (7 р/н);
  • Сербия: Белград – «Red Wings» (2 р/н).

Кроме того, выполнять исключительно грузоперевозки в Льеж (Бельгия) разрешено «Уральским авиалиниям» (2 р/н). С полным текстом приказа Росавиации можно ознакомиться здесь.

Ранее допуски на полёты в Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх), Каир и Хургаду получили «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и AZUR air. Однако выполнение рейсов невозможно без разрешения оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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