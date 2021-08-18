Росавиация выдала допуски на рейсы из Екатеринбурга в шесть иностранных городов

Выполнять исключительно грузоперевозки в Льеж (Бельгия) разрешено «Уральским авиалиниям». Фото: Алексей Кунилов.

Росавиация выдала допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга. В этот раз, в список вошли шесть иностранных городов.

Авиакомпании получили допуски к полётам из Екатеринбурга по следующим направлениям:

Азербайджан: Баку – «Аэрофлот» (частота полётов 7 раз в неделю);

Баку – «Аэрофлот» (частота полётов 7 раз в неделю); Белоруссия : Минск – «Аэрофлот» (7 р/н);

: Минск – «Аэрофлот» (7 р/н); Египет : Хургада – «Royal Flight» и «Nordwind Airlines» (по 7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н); Шарм-эш-Шейх – «Royal Flight» (7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н);

: Хургада – «Royal Flight» и «Nordwind Airlines» (по 7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н); Шарм-эш-Шейх – «Royal Flight» (7 р/н), «iFly» (6 р/н), «Red Wings» (5 р/н), «NordStar» (3 р/н); Киргизия : Тамчи – «Аэрофлот» (7 р/н);

: Тамчи – «Аэрофлот» (7 р/н); Сербия: Белград – «Red Wings» (2 р/н).

Кроме того, выполнять исключительно грузоперевозки в Льеж (Бельгия) разрешено «Уральским авиалиниям» (2 р/н). С полным текстом приказа Росавиации можно ознакомиться здесь.

Ранее допуски на полёты в Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх), Каир и Хургаду получили «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и AZUR air. Однако выполнение рейсов невозможно без разрешения оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.