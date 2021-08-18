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Общество / Авто и транспорт
18 августа 2021, 12:00

«Победа» запустит рейсы из Екатеринбурга в Анталью

аэропорт Кольцово

Полёты будут выполняться на самолете Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

Авиакомпания «Победа» запустит рейсы между Екатеринбургом и Антальей. Перелёты на турецкий курорт будут обслуживаться, начиная с 1 сентября.

Рейсы планируется выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Кольцово самолёт будет вылетать в 7:30, обратный рейс запланирован на 11:00. Продолжительность полета составит 4,5 часа.

Полёты будут выполняться на самолете Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, в весенне-летнюю навигацию прямые рейсы в Анталью выполняют семь авиакомпаний. С начала года пассажиропоток на маршруте превысил 200,7 тыс. человек.

На сегодняшний день пассажиры Кольцово смогу улететь по 24 зарубежным и 53 внутрироссийским направлениям. В частности, гражданам доступны прямые рейсы в Турцию, Германию, Грецию, Болгарию, Албания, Египет, на Кипр, а также в Белоруссию и другие страны СНГ.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Екатеринбурга в Будапешт. Отправиться в столицу Венгрии можно с 5 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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