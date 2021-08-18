Автобусы Екатеринбург – Берёзовский возвращаются к прежней схеме движения по Блюхеровскому мосту

Автобусы №111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166 больше не поедут по Малышева. Фото: Георгиева Нина.

В Екатеринбурге раньше намеченного срока открыли движение по мосту на улице Блюхера. Это позволит разгрузить одну из центральных улиц уральской столицы - Малышева.

В период закрытия путепровода междугородним автобусам из Берёзовского приходилось ехать по Егоршинскому подходу, заезжать на Малышевский мост и следовать по Малышева до Мира. Это осложняло жизнь как березовчанам, так и жителям микрорайона ЖБИ. Регулярно на путепроводе образовывались многокилометровые пробки.

Как заявили сегодня в пресс-службе администрации Берёзовского ГО, автобусы №111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166 больше не поедут по Малышева. Общественный транспорт вернётся на привычный маршрут через Блюхера.

Оперативного комментария о том, возобновится ли прежняя схема движения для екатеринбургских автобусов, следующих через Блюхерский мост, получить в мэрии города не удалось.

Как стало известно накануне, после завершения ремонта моста свердловские власти возьмутся за проектировку лифтов для маломобильных граждан и переход с Блюхеровского моста прямо в Шарташский парк.

Напомним, что мост на улице Блюхера полностью закрыли для проезда транспорта 1 мая 2021 года. Изначально мост планировали открыть 30 августа, однако в конце июля замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что транспортная артерия может быть открыта раньше срока.