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Общество / Авто и транспорт
18 августа 2021, 13:03

В Екатеринбурге изменятся схемы движения 30 трамвайных и автобусных маршрутов

Общественный транспорт

В Екатеринбурге перекроют улицы Волгоградскую, Начдива Васильева, а также отремонтируют трамвайные пути на перекрёстке Ленина - 8 Марта. Фото: Павел Ворожцов.

В период с 20 по 31 августа в Екатеринбурге перекроют улицы Волгоградскую, Начдива Васильева, а также отремонтируют трамвайные пути на перекрёстке Ленина - 8 Марта. В связи с этим изменятся схемы движения 30 автобусных и трамвайных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, на участке улицы Волгоградской, от Белореченской до Ясной, с 20 по 22 августа будет проводиться строительство коммуникаций. В связи с этим изменятся схемы движения девяти автобусов:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ещё три автобуса изменят схемы движения из-за закрытия участка улицы Начдива Васильева, от Каменщиков до пер. Ударников, с 20 по 31 августа в связи с ремонтом сетей теплоснабжения:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Помимо этого с 00:00 21 августа до 05:00 23 августа дорожники будут проводить ремонт трамвайных путей на перекрёстке Ленина - 8 Марта. Это также внесёт корректировки в схемы движения ряда автобусных и трамвайных маршрутов:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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