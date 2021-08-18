С открытием Блюхеровского моста в Екатеринбурге автобусы вернулись на свои маршруты

Тротуары и ограждения вдоль дороги обновили, но не везде. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге открыли движение транспорта по мосту на улице Блюхера. Этот объект является важной транспортной магистралью, связывающей с уральской столицей Берёзовский и ряд других населённых пунктов. Наконец-то тысячи людей, которые ежедневно ездят в областной центр, смогут снова добираться до работы по самому короткому пути.

Об открытии моста стало известно вечером 17 августа, после того как обновлённую дорогу проинспектировали губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга. Глава региона объявил, что работы завершены досрочно: на самом старте капремонта в начале мая датой сдачи объекта в эксплуатацию объявлялось 30 августа, чуть позже открыть доступ к мосту обещали уже 25-го числа.

За три с половиной месяца дорожники заменили на данном участке все деформационные швы, восстановили гидроизоляцию, заменили покрытие на проезжей части и тротуарах, бордюры. Обновление моста обошлось в 155 млн рублей, в том числе 147 млн из областного бюджета, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Хоть власти и заявляют о досрочном окончании работ, эксперты считают, что на их проведение подрядчику изначально было дано слишком много времени. Так, например, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Олег Таратухин ранее комментировал «Областной газете», что если бы забота об автомобилистах была у нас приоритетом номер один, рабочие трудились бы здесь в три смены. Тогда капремонт стоил бы дороже, но он завершился бы за месяц.

Но даже несмотря на то, что времени для ремонта было достаточно, кое-где всё же заметны следы спешки. Например, разметка на дороге нанесена неаккуратно.

И всё же уральцы рады долгожданному открытию моста. Теперь они смогут ездить из Екатеринбурга в Берёзовский и обратно по привычному маршруту, не наматывая лишние километры по путям объезда и не перегружая мост на улице Малышева. Это касается и автомобилистов, и тех, кто пользуется общественным транспортом.

Как сообщили «ОГ» в управлении автомобильных дорог Свердловской области, с 18 августа автобусы №111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 150 и 166, курсирующие между муниципалитетами, больше не ездят по Малышева и Егоршинскому подходу – они возвращены на прежний маршрут через Блюхера.

То же произошло и с автобусами №75 и 90, следующими до посёлков Калиновский и Изоплит. Вчера утром они были замечены журналистом «ОГ» на улице Первомайской, которую последние месяцы им приходилось объезжать. Изменение схемы движения в пресс-службе горадминистрации нам подтвердили. Но сообщений об актуальных маршрутах этих автобусов на сайтах ЕМУП «Гортранс» и мэрии к моменту сдачи номера не появилось. Трудности с информированием горожан об изменениях в движении общественного транспорта в городе возникают, к сожалению, не в первый раз. Особенно остро эта проблема встала 1 июля, когда часть городских автобусов была перенумерована и изменила схемы движения, но не все горожане были осведомлены об этом (см. №115 от 30.06.2021).

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