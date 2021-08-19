НЕрегулярные перевозки: екатеринбуржцы жалуются на ненадёжность расписания общественного транспорта

Порой ожидание транспорта на остановке длится дольше, чем сама поездка. Фото: Павел Ворожцов

В последнее время наши читатели всё чаще обращаются в редакцию с жалобами на недостатки в расписании движения общественного транспорта в Екатеринбурге. Жители уральской столицы говорят о том, что иногда им приходится проводить больше часа в ожидании нужного автобуса, троллейбуса или трамвая. Разбираясь в причинах сложившейся ситуации, «Областная газета» выяснила, что на сбои в расписании влияют не только нехватка кадров и внештатные ситуации. Оказывается, нормативно этот вопрос никак не отрегулирован.

Жди час…

Жалобы поступают из разных частей города. Люди говорят о том, что задержки случаются и в часы пик, и поздно вечером. Ожидание нужного транспорта может длиться до часа. В итоге он может или вовсе не приехать, или промчаться мимо остановки, не забирая пассажиров. Чаще всего так бывает с автобусами частных компаний.

Ситуацию осложняет то, что маршрутки невозможно отследить по расписанию, потому что его просто нет в открытом доступе. В салонах автобусов графики не развешивают, на остановках и в онлайн-картах есть информация только об интервалах движения, а своих сайтов у перевозчиков нет (или их не так легко найти).

И всё же нам удалось раздобыть информацию о том, каким должен быть порядок курсирования коммерческих маршрутов, – о времени отправления автобусов с конечных остановок и количестве рейсов в будние и выходные дни. Эти данные публикуются на сайте… госзакупок и прописываются в техническом задании к подрядчикам, которые берут на себя обслуживание маршрутов. Следуют ли частники этим требованиям? Судя по жалобам екатеринбуржцев, не всегда.

Вот, например, автобус №44 «Ботаническая – Компрессорный» должен отправляться в путь с интервалом 25–40 минут и совершать в день по 26 рейсов в каждую сторону. Однако екатеринбурженка Юлия Войта на днях почти час простояла на остановке «Латвийская». Как она написала на своей странице в фейсбуке, это было в 9–10 часов утра в понедельник. Дозвониться до ООО «Форт-Транс», обслуживающего этот маршрут, чтобы получить разъяснения, нам не удалось.

…или поезжай с пересадкой

Обвинения в непунктуальности поступают и в адрес других перевозчиков. Жительница Елизавета Екатерина Горностаева высказала своё недовольство работой ООО «УралТрейд». Она рассказала, что после 20:00 как в будни, так и в выходные может добраться до своего микрорайона только с пересадкой. Прямые маршруты 012 и 019 приходится ждать очень долго.

В компании с удивлением отреагировали на это обращение. Представитель организации прокомментировал «Областной газете», что автобусы данных маршрутов ездят с интервалами 8–10 минут, а на стоянку они уезжают в промежутке с 22:00 до 00:00. Всего 012 и 019 маршруты ежедневно обслуживают по 15 машин (хотя в действующем муниципальном контракте сказано, что на этих маршрутах должно работать по 25 основных автобусов и по два резервных).

Неясности в расписании – не единственное, что не устраивает горожан в работе коммерческих перевозчиков. Также поводом для жалоб становится игнорирование маршрутчиками остановок. Люди рассказывают, что иногда водители просто проезжают мимо остановок, не высаживая и не забирая пассажиров. Не всегда это происходит потому, что автобус переполнен – чаще на такие поступки водителей толкает стремление обогнать едущую рядом маршрутку. Забота о пассажирах, к сожалению, уходит на второй план.

А как у муниципалов?

У транспорта, подконтрольного горадминистрации, с расписанием тоже есть проблемы, но тут ситуация чуть лучше. ЕМУП «Гортранс», в отличие от частных транспортных предприятий, размещает подробное расписание своих автобусов, троллейбусов и трамваев на сайте, своевременно актуализирует его и старается ему следовать.

Павел Зверев, который иногда по вечерам добирается до дома на троллейбусе, рассказал, что садится в транспорт на конечной остановке Академическая. По словам молодого человека, нужный троллейбус, конечно, приходится подождать, но он отправляется в рейс точно в назначенное время.

И действительно, чёткое соответствие графику для электротранспорта намного важнее, чем для автобусов. Наверное, каждый из нас хотя бы раз оказывался в такой досадной ситуации: ты бежишь к трамваю, который стоит на остановке, а он прямо перед тобой захлопывает дверь и уезжает. Вагоновожатый Сергей Беляев, который в 2019 году был признан лучшим водителем трамвая в России (см. №204 от 07.11.2019), ранее объяснил журналисту «ОГ», почему так происходит:

– Как правило, остановки находятся перед перекрёстком. Как только поступает сигнал, что пора ехать, надо сразу это делать, иначе перекрёсток займут автомобили и мы застрянем, собьётся график, и из-за одного человека пострадают все пассажиры.

Но надо признать, что вылеты из графика всё же случаются. Причинами этого становятся аварии на контактной сети, ДТП на трамвайных путях или, как в конце июля, отключение электричества в депо из-за долгов муниципального предприятия перед энергетиками (об этом мы писали в №142 от 06.08.2021).

«Вагон следует в депо»

Правда, и без таких форс-мажоров время ожидания нужного транспорта может быть очень продолжительным, особенно в вечернее время.

Согласно расписанию ЕМУП «Гортранс», после 19:00 транспорт начинает ходить реже, а после 22:00 встретить его на улицах города совсем сложно. На разных маршрутах ситуация обстоит по-разному. Например, если днём интервал движения автобусов популярного маршрута №27 «СТЦ Мега – ЖБИ» составляет 6–9 минут, то после 22:00 автобусы курсируют по городу каждые 9–14 минут. А вот другой востребованный у горожан маршрут – №54 «Краснолесье – Синие Камни» – даже днём ходит редко, раз в 14–26 минут, а после 19:00 его можно прождать и полчаса.

Рекордно большим интервалом между автобусами после 22:00 отличились маршруты №76 «Мега – Синие Камни», 57 «ДМБ №9 – Елизавет», 60 «Пехотинцев – Синие Камни». Их ожидание может затянуться на 45–53 минуты. А некоторые автобусы по вечерам и вовсе ждать бессмысленно: они заканчивают движение до 21:00. Это, в частности, №69 «Пос. Исток – Компрессорный – Кольцово», 91М «Метро Ботаническая – Верхнемакарово» и 96-б «УЗТМ – Центр Культуры – ст. Березит».

С трамваями и троллейбусами всё ещё интереснее. В их расписании значатся рейсы и после 23:00, и даже после 00:00, но добраться на них до нужной точки бывает очень сложно. Большинство последних рейсов отправляется на ночёвку в депо. Так что, если не знать точного расписания трамваев, можно провести целый час на остановке впустую.

Всё дело в нехватке кадров

В мэрии уральской столицы об этих проблемах знают. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, по заверениям пресс-службы мэрии, постоянно проводит административные комиссии. На них вызывают всех перевозчиков, обслуживающих регулярные маршруты общественного транспорта. Предметом обсуждения нередко становятся выявленные нарушения установленных интервалов и графиков движения автобусов.

– К перевозчикам, допускающим данные нарушения, применяются штрафные санкции. Также им предписывается принять меры, направленные на неукоснительное выполнение условий муниципальных контрактов, – сообщила начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

По её словам, основная причина проблем с расписанием заключается в неукомплектованности штата водителей. Решение этого вопроса на транспортных предприятиях взято мэрией на особый контроль.

О том, что стоит за кадровым голодом, рассказала председатель Свердловской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Майер:

– Нехватка кадров возникает в связи с невозможностью перевозчиков обеспечить достойную зарплату водителям из-за отсутствия полной оплаты транспортной работы по контрактам.

Ольга Майер отмечает, что пока эта проблема не решится, сбои в движении транспорта будут происходить и дальше.

Региональные власти осведомлены о необходимости повышения доходности транспортных предприятий. До конца сентября они обещают разработать перечень мероприятий, которые позволят повысить зарплаты работникам отрасли. Это следует из письма первого замгубернатора Свердловской области к президенту Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и председателю региональной Федерации профсоюзов. Документ имеется в распоряжении «ОГ». Наше издание следит за развитием ситуации.

Кто-то это регулирует?

Надеяться на скорое решение проблемы не приходится ещё и потому, что в России практически нет документов, которые бы предъявляли чёткие требования к расписанию маршрутов регулярных перевозок – какие интервалы движения автобусов допустимы, а какие нет, со скольких и до скольких должны курсировать автобусы в районах города с разной численностью населения.

В 2017 году Минтрансом РФ был утверждён социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В документе, носящем рекомендательный характер, говорится, что одним из показателей качества таких услуг является… надёжность. Под этой характеристикой понимаются весьма абстрактные «стабильность получения услуг и предсказуемость уровня их качества». Про расписание сказано только то, что более чем двухминутное опоздание при отправлении нежелательно и что рекомендуемая доля рейсов, которые опаздывают больше чем на две минуты, – не более 15 процентов от общего количества рейсов.

Более подробно и строго требования прописаны в контрактах на выполнение услуг по перевозке пассажиров, которые муниципалитет заключает с частниками. Но, как мы видим, это не работает.

В тему ЕМУП «Гортранс» обслуживает в Екатеринбурге все трамвайные и троллейбусные маршруты, а также около 30 автобусных. Также перевозкой пассажиров занимаются компании «Авто-Ном», «Форт-Транс», «УралТрейд», «Уралтрансгрупп», «Пегас», «Авто Гамма» и «Декар-Бас», в ведении каждой из которых находится по пять-шесть маршрутов.

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