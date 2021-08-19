В расписании Кольцово появились рейсы на египетские курорты

Окончательное решение о начале полётов к побережью Красного моря из Екатеринбурга будет принимать федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Фото: Александр Зайцев

На сайте аэропорта Кольцово появилась информация о запуске рейсов из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Осуществлять полёты по этим маршрутам собирается авиакомпания RedWings.

Первый самолёт в Хургаду должен вылететь из столицы Урала 2 сентября. В дальнейшем рейсы планируется выполнять один раз в неделю.

В Шарм-Эль-Шейх полёты могут открыться 3 сентября. В расписании тоже значится один рейс в неделю. Для перевозки пассажиров в обоих случаях будет использоваться Boeing-777.

Покупка билетов на данные рейсы на сайте авиакомпании пока недоступна. Оперативно подтвердить информацию о начале полётов на египетские курорты у перевозчика не удалось.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании RedWings допуски к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Екатеринбурга. Аналогичные допуски получили «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», AzurAir, Royal Flight и другие компании. Но окончательное решение о начале полётов к побережью Красного моря из региональных аэропортов будет принимать федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Нравится18:37

При этом авиасообщение с египетскими курортами из Москвы открылось 9 августа. Как рассказывала ранее «Областная газета», в этот день рейсы были совершены впервые после шестилетнего перерыва.