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Общество / Авто и транспорт
20 августа 2021, 12:24

В Екатеринбурге ограничивают движение троллейбусов №1 и №6

Троллейбус

Количество подвижного состава сократят на 40%. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге приостановят движение маршрутов троллейбусов №1 и №6. Причиной этого стала авария на тепломагистрали.

Авария произошла на тепломагистрали ЕМУП «Свердловэнерго». Из-за этого затопило тяговую подстанцию "Гортранса" № 7 по адресу ул. Грибоедова, 1а.

"В связи с аварией будет производится отключение троллейбусной контактной линии (примерно на 1, 5 ч.) для передачи электропитания с других подстанций. После включения электропитания будет введено ограничение на движение троллейбусных маршрутов №1 и № 6", - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Количество подвижного состава планируют сократить на 40%. Ограничения будут действовать, пока не устранят аварию и не ликвидируют её последствия.

При этом корреспонденту "Областной газеты" в "Гортрансе" сообщили, что у них сейчас всё работает в штатном режиме и отключение электричества не планируется.

Областная газета Свердловской области

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