На дорогах Свердловской области ГИБДД проведёт скрытные рейды

Проверки водителей продлятся с пятницы по воскресенье. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД с вечера пятницы по воскресенье включительно возьмут под контроль трассы Свердловской области и места отдыха граждан. Они будут пресекать опасные выезды на полосу встречного движения, а вблизи лесов, водоёмов деревень и дачных посёлков – нетрезвое вождение.

Наряды ДПС будут патрулировать трассы и зоны отдыха скрытно, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Информацию о грубых нарушениях ПДД инспекторы также принимают от граждан, ставших свидетелями нахождения за рулём нетрезвого водителя. Информацию можно сообщить по телефону 02 или 112.

В Екатеринбурге Госавтоинспекция будет проводить массовые проверки транспорта. Инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилей, чтобы проверить водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Инспекторов также будут интересовать соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки автомобильных стёкол и другие нарушения правил дорожного движения.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ проходить медицинское освидетельствование водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с наложением штрафа в 30 тысяч рублей.

Как писала «Областная газета», на минувших выходных на Среднем Урале инспекторы задержали 187 пьяных водителей. Из них 17 человек уже ранее привлекались за аналогичное нарушение, потому им грозит уголовная ответственность. Также сотрудники ГИБДД задержали 168 водителей, которые управляли машиной без прав. На них также составили протоколы.

Читайте также:

Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге.

Стали известны подробности ДТП в Каменске-Уральском с погибшей женщиной и ребёнком.