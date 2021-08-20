В Екатеринбурге обновили график перекрытий Макаровского моста

В сентябре планируется закрывать автодвижение по мосту трижды. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге продолжается ремонт Макаровского моста. Стали известны даты перекрытий путепровода на сентябрь.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, движение транспорта будет закрываться по улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской). Путепровод будет недоступен с вечера пятницы до утра понедельника три раза за месяц.

Движение будет ограничено:

с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

Для велосипедистов и пешеходов путепровод будет доступен. А автолюбителям необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Напомним, ближайшее ограничение запланировано на период с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа.