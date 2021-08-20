В Екатеринбурге на три недели изменят схему движения автобуса №76

Схема движения автобусного маршрута №76 "СТЦ Мега - Синие камни" в Екатеринбурге изменится на три недели. Изменения вступят в силу с понедельника, 23 августа.
Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменение в маршруте автобуса №76 связаны со строительством теплосети на улицах Шаумяна и Хасановской.
Схема движения автобуса меняется следующим образом:
- В сторону "Меги" автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Фурманова - Московская - Островского - Волгоградская, далее по маршруту. В обратном направлении транспорт едет без изменений;
- В направлении "Меги" также отменяются остановки "Чкалова — Шаумяна" и "Хасановская";
- Остановка "Московская" переносится на улицу Московскую в сторону Волгоградской.
Такая схема движения будет действовать в период с 9:00 23 августа по 12 сентября.
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