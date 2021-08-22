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Общество / Авто и транспорт
22 августа 2021, 12:15

В России 22 августа вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без техосмотра

Полис ОСАГО и деньги

Результаты техосмотра предоставлять не надо, но проходить его по-прежнему необходимо. Фото: Алексей Кунилов

В России вступает в силу новый закон. Он позволяет оформлять полис ОСАГО без документов о прохождении техосмотра автомобиля.

В силу вступили изменения в законе "О безопасности дорожного движения" и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Они исключили из перечня документов, необходимых для оформления ОСАГО, диагностическую карту. Но несмотря на это, у автовладельцев сохраняется обязанность проходить ТО. Это по-прежнему закреплено в федеральном законе и техосмотре.

Напомним, изменения были приняты в июне. К слову, весной прошлого года, в разгар пандемии коронавируса, автовладельцам в Свердловской области разрешили приобретать полис ОСАГО без прохождения ТО. Такая мера была введена с целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков распространения инфекции.

Напомним, 19 октября 2020 года в России изменились правила покупки полиса ОСАГО. Автовладельцам позволили приобретать полис не только на официальном сайте страховой компании, но и через финансовую платформу — маркетплейс.

Областная газета Свердловской области

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