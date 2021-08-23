В России к 2024 году выпустят более 25 тысяч электромобилей

За следующие три года в стране планируют выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. Фото: Владимир Мартьянов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию производства и использования электромобилей. Согласно документу, за следующие три года в стране планируют выпустить не менее 25 тысяч электрокаров и открыть более 9 тыс. зарядных станций.

В новом документе указаны первоочередные задачи, формирующейся в России отрасли, среди которых выведение на рынок принципиально новых продуктов, развитие производственной базы, создание инженерной и транспортной инфраструктуры, наращивание технологических компетенций.

Также концепция подразумевает совершенствование регуляторной среды, в частности, определение порядка проектирования парковок для электротранспорта, актуализацию технических регламентов и документов в сфере стандартизации.

"Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что производителям электротранспорта и аккумуляторов для них будут предоставляться субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством специализированных заводов, и инвестиционные контракты. Аналогичные меры поддержки получат производители водородных топливных элементов.

Уже осенью 2021 года кабмин определит перечень территорий, где начнётся формирование разветвлённой сети зарядных устройств для электрокаров. Также в 2025 году в стране появятся первые водородные заправки, а к 2030 году на территории России планируют ввести около 1 тысячи таких станций.

Реализация концепции будет проходить в два этапа. До 2024 года завершится подготовка базы для массового производства электромобилей. С 2025 по 2030 год выпуск электрокаров должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. При формировании новой отрасли в России будет создано более 39 тыс. рабочих мест.

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