Свердловские госавтоинспекторы за три дня поймали более 400 грубых нарушителей ПДД

Блюстители порядка задержали 217 нетрезвых водителей. Фото: Павел Ворожцов

В минувшие выходные в городах Свердловской области, в том числе в отдалённых территориях состоялись многочисленные рейды ГИБДД, в ходе которых сотрудники Госавтоинспекции задержали 217 нетрезвых водителей. Кроме этого, они остановили 205 нарушителей, управлявших транспортными средствами без водительских удостоверений.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 34 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 24 человека были задержаны в нетрезвом состоянии за рулём уже повторно.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что с 20 по 22 августа на территории областного центра к административной ответственности привлечено 184 участника дорожного движения. Из их числа 10 водителей наказали за нахождение в состоянии опьянения, 8 автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, трое - управляли транспортным средством не имея на это права.

Кроме того, 45 водителей привлекли к ответственности за вождение автомобиля с чрезмерной тонировкой стёкол, 41 автолюбитель не был пристегнут ремнём безопасности, 49 – сели за руль без документов, 5 водителей нарушили требование сигналов светофоров.

Отметим, что за 7 месяцев 2021 года на территории Свердловской области случилось уже 157 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этих ДТП погиб 41 человек, ещё 218 получили травмы различной степени тяжести.

Как писала «Областная газета», с начала текущего года на дорогах Среднего Урала случилось 232 ДТП с участием детей. В сравнении с прошлым годом, данный показатель вырос на 26%: 249 пострадавших детей в текущем году, против 184 — за аналогичный период 2020-го.