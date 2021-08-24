На трассе Пермь - Екатеринбург ограничат скорость

Ограничения скорости начнёт действовать с 27 августа. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург введут временные ограничения скорости. Это связано с выявленным дефектом покрытия проезжей части.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", из-за обнаруженной колеи автомобилям придётся ехать 70 км/ч на участке трассы от 346 до 349 километра. Ограничения начнёт действовать с 27 августа (пятница). До этого времени дорожники установят соответствующие дорожные знаки.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и соблюдать ПДД. Узнать о состоянии дорог и сообщить о внештатной ситуации на трассах УрФО можно по номеру 8 (800) 200-63-06.