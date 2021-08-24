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Общество / Авто и транспорт
24 августа 2021, 15:21

Ремонт трамвайных путей на Эльмаше перенесли на октябрь

Трамвай

ЕМУП "Гортранс" перенёс сроки ремонта трамвайных путей на участке улицы Донской от Энтузиастов до Баумана. Фото: Павел Ворожцов.

ЕМУП "Гортранс" перенёс сроки ремонта трамвайных путей на участке улицы Донской от Энтузиастов до Баумана. Ремонтные работы будут проводиться в октябре.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, ремонтируемый участок будет закрыт на следующие сроки:

  • с 23:30 8 октября до 05:00 11 октября;
  • с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября.

В связи с перекрытием движение трамваев №7, 14, 16, 17 на улице Донской от Энтузиастов до Баумана будет закрыто в оба направления. На участке установят соответствующие знаки.

Напомним, что ранее ремонт трамвайных путей на этом участке планировали проводить с 27 по 30 августа и с 3 по 6 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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