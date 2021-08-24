Из Екатеринбурга по семейным тарифам напрямую можно улететь в Калининград, Иркутск и Владивосток

По этим направлениям будут летать "Уральские авиалинии". Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила продажу билетов по субсидированным тарифам в рамках госпрограммы "Семейная поездка". Из Екатеринбурга будет доступно три прямых направления: Владивосток, Иркутск и Калининград.

Билеты по специальной цене доступны семьям и группам из двух и более человек, в составе которой есть ребёнок возрастом до 18 лет. Детям от 2 до 12 лет полагается дополнительная скидка 25% от семейного тарифа, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Купить билеты можно с 17 августа по 30 ноября 2021 года. Вылеты будут осуществляться с 1 сентября по 30 ноября 2021 года. Отмечается, что по семейному тарифу в билет включены одно место багажа весом до 23 кг и одно место ручной клади до 5 кг.

Более подробную информацию о тарифах других авиаперевозчиков читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".

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