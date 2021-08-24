В Екатеринбурге на автобусном маршруте №58 вводится дополнительная остановка

Уже завтра пассажиров автобуса №58 начнут садить и высаживать на остановке «Чемпионов». Фото: Галина Соловьёва.

На автобусном маршруте №58 «ГКБ №7 – Ритейл-парк Солнечный» в Екатеринбурге вводится дополнительная остановка. Изменения начнут действовать со среды, 25 августа.

По данным ЕМУП «Гортранс», высадка и посадка пассажиров теперь будет выполняться и на остановочном пункте «Чемпионов». Он расположен на перекрёстке одноимённой улицы и Золотистого бульвара в направлении ГКБ №7.

Напомним, с понедельника в уральской столице изменилась схема движения автобусного маршрута №76 «СТЦ Мега - Синие камни». Это связано со строительством теплосети на улицах Шаумяна и Хасановской. Ограничения продлятся до 12 сентября.

Также раннее из-за закрытия улицы Начдива Васильева (участка от Каменщиков до пер. Ударников) изменились схемы движения трёх автобусов. По новому они будут ходить до 31 августа.

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