В Нижнем Тагиле на Индустриальной закроют одну полосу движения до 1 сентября

Движение перекроют на одной полосе ул. Индустриальная. Фото: Анна Митчина

В Нижнем Тагиле закрыли для движения транспорта одну из полос улицы Индустриальная. Ограничения продлятся до 1 сентября.

Движение по ул. Индустриальная ограничат в районе мостового перехода по ул. Циолковского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Здесь с 26 августа по 1 сентября будут идти работы по устройству ливнёвой канализации.

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