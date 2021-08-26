В Нижнем Тагиле на Индустриальной закроют одну полосу движения до 1 сентября

В Нижнем Тагиле закрыли для движения транспорта одну из полос улицы Индустриальная. Ограничения продлятся до 1 сентября.
Движение по ул. Индустриальная ограничат в районе мостового перехода по ул. Циолковского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Здесь с 26 августа по 1 сентября будут идти работы по устройству ливнёвой канализации.
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