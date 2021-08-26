Новая выделенка для общественного транспорта появилась в Екатеринбурге на Ленина

В центре Екатеринбурга появилась новая выделенка для общественного транспорта. Фото: Владимир Мартьянов.

В центре Екатеринбурга появилась новая выделенная полоса. Общественный транспорт станет быстрее проезжать участок проспекта Ленина, от Маршала Жукова до Сакко и Ванцетти.

Данную информацию "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили,что разметка нанесена в сторону Дворца молодёжи.

Ранее было подписано постановление о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. В документе указывался перечень мест, где должны появиться выделенки. Оперативно актуализировать список в мэрии не смогли. Ниже публикуем заверенный в прошлом году:

Фото: документ

Добавим, самые длинные выделенки появятся на ул. Амундсена от пр. Академика Сахарова до Шаумяна (5 км), на ул. Московской от Зенитчиков до Малышева (4,8 км), на Репина от Светлореченской до Мельникова (3,7 км).