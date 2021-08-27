Марат Хуснуллин предложил продлить ВСМ Москва - Нижний Новгород до Екатеринбурга

Решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Нижний Новгород" будет принято в 2022 году. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Нижний Новгород" будет принято в 2022 году. Он также предложил продлить ВСМ до уральской столицы.

"Моё личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг​​​", - передаёт слова Марата Хуснуллина РИА Новости.

Вице-премьер РФ добавил, что кабмин планирует внести предложение о возобновлении проекта как минимум до Нижнего Новгорода.

Отметим, что вернуться к обсуждению строительства ВСМ "Москва - Нижний Новгород" предложил губернатор Нижегородской области во время празднования 800-летия столицы региона. Он обратился с этой просьбой напрямую к Президенту РФ Владимиру Путину.

К слову, сейчас активно обсуждается проект другой транспортной артерии, которая свяжет столицу страны и столицу Урала - автомобильная трасса "Москва - Казань - Екатеринбург". Проект планировки участка трассы от Казани до Екатеринбурга оценивается почти в 900 млн, а строительство участка - в 500 млрд рублей.

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