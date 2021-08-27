У автобусов №43 в Екатеринбурге появится новая остановка

На маршруте в сторону конечного пункта "Академгородок" вводится остановка "Детская поликлиника №11". Фото: Галина Соловьёва.

На автобусном маршруте №43 "Академгородок - Проспект Седова" введут дополнительную остановку. Она появится на маршруте с 28 августа.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", на маршруте в сторону конечного пункта "Академгородок" вводится остановка "Детская поликлиника №11". Она находится возле дома №30 по ул. Заводской.

Фото: 2Гис

Как сообщала "Областная газета", ранее дополнительная остановка была введена на маршруте №58.

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