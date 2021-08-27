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Общество / Авто и транспорт
27 августа 2021, 17:01

Мэрия Екатеринбурга приступила к погашению долгов Гортранса перед энергетиками

транспорт

Энергетики пока не грозят городу новыми отключениями трамвайных или троллейбусных депо от электричества, рассчитывая на конструктивный диалог с мэрией. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга частично погасила долги ЕМУП «Гортранс» перед энергетиками, из-за которых в конце июля в городе останавливали движение электротранспорта («ОГ» подробно рассказывала об этом в №142 от 06.08.2021). На днях на счёт АО «Екатеринбургэнергосбыт» (ЕЭнС) поступили несколько платежей на общую сумму 52,5 млн рублей.

– Остаток задолженности за потреблённую электроэнергию на данный момент составляет порядка 130 млн рублей, – рассказали «Областной газете» в пресс-службе сбытовой организации.

Даже после погашения части долга его невыплаченная часть осталась на том же уровне, что и месяц назад.

В ЕЭнС уточнили, что обещанный график реструктуризации задолженности, который был бы удобен учредителю муниципального предприятия, им так и не поступил. 

С вопросами о сроках предоставления графика и полного погашения долга «ОГ» обратилась в горадминистрацию, но в комитете по транспорту эту тему комментировать отказались. В начале августа глава города Алексей Орлов заверял, что постановление по выделению средств на погашение долга уже подписано. При этом документ, о котором идёт речь, до сих пор официально не опубликован.

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  • Опубликовано в №158 от 28.08.2021
Областная газета Свердловской области
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