В Екатеринбурге вновь закрывают Макаровский мост

Горожанам придётся заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге дорожники вновь закроют Макаровский мост. Ограничения продлятся с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа.

Как сообщили в ЕМУП "Гортранс", на указанный период времени будет закрыто движение трамваев по ул. Челюскинцев (от Луначарского до остановки "Дворец Молодёжи"). Схемы движения двух маршрутов - №3 и 23 - будут изменены. Ещё один - №7 - отменят.

Также путепровод будет недоступен для автомобилистов. Объехать перекрытый участок предлагается по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Добавим, в сентябре движение на мосту будет ограничено:

с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

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