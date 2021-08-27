Уральские школьники и студенты смогут ездить в электричках за полцены

Подтверждающие льготу документы необходимо иметь при себе и во время поездки. Фото: Александр Зайцев.

Школьники и студенты получат 50-процентную скидку на проезд в электропоездах «Ласточка» и электричках на СвЖД. Действие сезонной скидки возобновляется с 1 сентября.

Акция будет действовать в пригородных поездах АО «СПК» на территории Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО-Югры. За полцены учащиеся смогут ездить до 15 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Чтобы приобрести льготный билет, школьникам необходимо предъявить справку из образовательного учреждения, а студентам - студенческий билет. Подтверждающие льготу документы необходимо иметь при себе и во время поездки.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и в мобильном приложении «Пригород» не раньше, чем за 10 суток до отправления.