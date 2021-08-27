Темы дня

Общество / Авто и транспорт
27 августа 2021, 18:14

Вечером в пятницу Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

пробки

Многим горожанам оказаться дома в намеченное время сегодня не удастся. Фото: Александр Зайцев

Движение транспорта на улицах Екатеринбурга вечером в пятницу, 27 августа, оказалось парализовано. Пробки оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Ситуацию осложняют многочисленные перекрытия улиц, вызванные ремонтными работами. В частности, машины вновь стоят на ремонтируемом участке путепровода по улице Луганской и на подъездных путях. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий.

Согласно сервису "Яндекс Пробки", ДТП случились:

  • на переулке Базовый в сторону «Калины»,
  • на Кольцовском тракте в сторону города,
  • на перекрёстке улицы Щербакова и переулка Дунитовый в сторону Химмаша,
  • на улице Челюскинцев в районе Железнодорожного вокзала в направлении микрорайона Пионерский,
  • два ДТП случилось на улице Серафимы Дерябиной в направлении Вильгельма де Геннина.
Фото: сервис Яндекс.Карты.

Движение затруднено на всех основных развязках и улицах города, в частности, на Базовом переулке, проспекте Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2021, 18:55 / Общество
Правительство РФ выделило 7,8 миллиарда на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от коронавируса
27.08.2021, 18:42 / Спорт
Российские шпажисты завоевали золото командного турнира Паралимпиады
27.08.2021, 18:32 / Общество
В Свердловской области за установку батутов теперь надо будет платить
27.08.2021, 18:14 / Общество
Вечером в пятницу Екатеринбург встал в 9-балльных пробках
27.08.2021, 17:46 / Общество
24 детям-сиротам вручили ключи от квартир возле аэропорта Кольцово