Вечером в пятницу Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

Многим горожанам оказаться дома в намеченное время сегодня не удастся. Фото: Александр Зайцев

Движение транспорта на улицах Екатеринбурга вечером в пятницу, 27 августа, оказалось парализовано. Пробки оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Ситуацию осложняют многочисленные перекрытия улиц, вызванные ремонтными работами. В частности, машины вновь стоят на ремонтируемом участке путепровода по улице Луганской и на подъездных путях. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий.

Согласно сервису "Яндекс Пробки", ДТП случились:

на переулке Базовый в сторону «Калины»,

на Кольцовском тракте в сторону города,

на перекрёстке улицы Щербакова и переулка Дунитовый в сторону Химмаша,

на улице Челюскинцев в районе Железнодорожного вокзала в направлении микрорайона Пионерский,

два ДТП случилось на улице Серафимы Дерябиной в направлении Вильгельма де Геннина.

Фото: сервис Яндекс.Карты.

Движение затруднено на всех основных развязках и улицах города, в частности, на Базовом переулке, проспекте Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса.