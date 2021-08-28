На трассе «Екатеринбург – Тюмень» организовали реверсивное движение

Ограничения отменят к первому сентября. Фото: Алексей Кунилов

Вплоть до первого сентября (включительно) на 46-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» будет организовано реверсивное движение. Неудобства связаны с ремонтными работами.

«По 1 сентября 2021 года на 46-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург - Тюмень» временно будет организовано реверсивное движение в связи с проведением ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу», - говорится в сообщении «Уралуправтодора».

В связи с этим строители просят водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием. Они советуют соблюдать скоростной режим, а также следовать другим правилам дорожного движения. Кроме того, в «Уралуправтодоре» рекомендовали актуализировать данные о дорожной обстановке при планировании маршрута поездки.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному бесплатному номеру дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06

Напомним, что до этого, 13 августа, дорожники уже закрывали участок трассы Р-351.