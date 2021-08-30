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Общество / Авто и транспорт
30 августа 2021, 20:19

В Екатеринбурге утром сотрудники ГИБДД остановили почти полсотни нарушителей

Сотрудник ГИБДД остановил машину

Двое водителей были остановлены за вождение в пьяном виде. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД утром понедельника устроили рейд. За три часа они выявили почти полсотни нарушителей.

Рейды прошли в часы пик - с 7 до 10 утра. Они были направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. За это время сотрудники ГИБДД поймали 48 нарушителей.

В том числе было задержано два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ещё три человека находились за рулём без водительского удостоверения. Они либо не получали его, либо были лишены по решению суда, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Также было возбуждено два административных дела в отношении водителей, которые отказались проходить освидетельствование.

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Областная газета Свердловской области

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