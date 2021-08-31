Свердловчанам пообещали построить дорогу Гари – Таборы

Сейчас в этом отдалённом районе области есть только грунтовка, которая находится в ужасном состоянии. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области построят дорогу Гари – Таборы. Также в планах возведение моста через реку Сосьва.

Реализацией данных проектов займутся свердловские власти вместе с «Транснефтью». Для компании новая дорога - возможность комфортно доставить материалы и оборудование к месту, где ремонтируется участок нефтепровода.

"Сейчас в этом отдалённом районе области есть только грунтовка, которая находится в ужасном состоянии. <...> А будет дорога – и другие инвесторы в территорию подтянутся. И никто больше про "три дыры" шутить не будет", – отметил глава региона в Instagram.

Ранее стало известно, что благодаря публикации в «ОГ» у жителей села Андрюшино (располагается вдоль трассы Гари – Таборы) появилась новая дорога. Подробнее об этом читайте тут.

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