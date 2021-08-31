Мост на трассе Пермь - Екатеринбург отремонтируют за 177 миллионов рублей

Капремонт моста должен быть завершён до 15 ноября 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

Завершился конкурс на капремонт моста через реку Иргина на км 141+528 трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург. Реконструкция обойдётся в 177 млн рублей.

Согласно документации на сайте госзакупок, подрядчиком для проведения работ выступит компания из Екатеринбурга ООО "Бридж". Изначально ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" предлагало за ремонт моста 178,6 млн рублей, но подрядчик снизил эту цену на 1,6 млн рублей.

Как указано в техзадании, строители должны будут провести гидроизоляцию дорожного полотна и выровнять его, заменить ограждения и асфальтобетонное покрытие, а также реконструировать береговые и промежуточные опоры моста. При этом после капремонта количество полос и ширина трассы останется прежней.

С момента заключения контракта все работы должны быть завершены до 15 ноября 2022 года.