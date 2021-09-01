В Екатеринбурге до 20 октября перекроют улицу на Вторчермете

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения транспорта по улице 2-й Новосибирской, от Умельцев до Эскадронной. Ограничения продлятся с 18 сентября по 20 октября.
Перекрытие на Вторчермете связано с проведением дорожных работ, которые организует ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения. Объехать закрытый участок можно по временному дублёру улицы 2-й Новосибирской.
Ранее "Областная газета" рассказала читателям о самых проблемных участках, которых стоит избегать. Подробности читайте в статье "Екатеринбург ждёт дорожный коллапс?"
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