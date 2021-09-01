На ЕКАДе построят надземный переход с подъёмниками

Для удобства пешеходов переход будет защищен от внешнего воздействия светопрозрачным покрытием, а вентиляцию его внутреннего пространства обеспечат специальные окна. Фото: пресс-служба ГАУ СО "Управление госэкспертизы".

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), в районе коттеджного посёлка "Ключевской", появится современный надземный переход. Его оснастят подъёмниками для маломобильных граждан.

Проект перехода в районе улиц Вербной и Раздольной одобрен специалистами регионального Управления госэкспертизы. Это позволяет застройщику – Управлению автомобильных дорог Свердловской области – начать работы в ближайшее время.

В соответствии с утверждённым планом строительство будет вестись в два этапа. В рамках первого (продлится четыре месяца) – переход "перекинут" через существующую автодорогу. На стадии второго (шесть месяцев) – состоится удлинение его конструкции в рамках расширения ЕКАД.

По итогу: полная длина сооружения с лестничными сходами составит почти 93 метра, максимальная ширина – 3,8 метра. Переход сможет выдерживать нагрузку до 400 килограмм на квадратный метр. Пропускная способность объекта составит 6 тысяч человек в час.

Для удобства маломобильных граждан надземный переход оборудуют двумя подъёмными платформами, которые смогут выдержать до 260 килограмм. Благодаря им граждане, в том числе на креслах-колясках, без труда поднимутся и спустятся с перехода.

"Финансирование работ по сооружению объекта свердловские власти планируют вести за счёт собственных бюджетных средств в рамках программы "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года", - сообщили в пресс-службе ГАУ СО "Управление государственной экспертизы".